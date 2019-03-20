Молодящаяся Андреева показала большую дырку

Екатерина Андреева много работает и много путешествует. На сей раз ведущая Первого канала отправилась в Дубай, где предстала в неожиданном образе.

Екатерина Андреева является одним из знаковых лиц Первого канала. В качестве ведущей она работает на "первой кнопке" много лет, без нее сложно представить программу "Время". Несмотря на обилие работы, свободное время Екатерина предпочитает проводить в путешествиях.

На сей раз ведущая отправилась в Дубай. Она выложила снимок, сделанный на пляже во время заката. "Полутона, полупрозрачность, полуулыбка, полушаг, полувеселость, полусчастье, полутерпенье, полумрак. Вечер. Настроение предзакатное. Кругляш забирает свое тепло. И хочется не крикнуть ему, а прошептать: "Остановись, светило, ты прекрасно..." – написала Екатерина Андреева.

А еще телеведущая опубликовала фотографию, на которой запечатлена в тунике и рваных джинсах. Колено 57-летней Екатерины Андреевой украсила большая дырка. Завершили этот молодежный образ золотая куртка и сумка через плечо.

Многочисленные поклонники пришли в восторг от необычного наряда ведущей Первого канала. "Вы переворачиваете мои взгляды на моду. Хочу так же молодо выглядеть. Вижу цель – иду к ней", "Красоточка!", "Замечательно выглядите, мотивируете нас к прекрасному!", "Королева наша!" – рассыпались в комплиментах подписчики Екатерины Андреевой.