Шпагат Асмус не выдержал сравнения с растяжкой Волочковой

Кристина Асмус проигрывает состязание в шпагате Анастасии Волочковой. Так что супругу актрисы Гарику Харламову уместнее шутить над ней, а не над известной балериной, считает Май Абрикосов. Бывшей звезде "Дома-2" не нравится оскорбительный юмор шоумена в отношении танцовщицы.

Если бы резидент Comedy Club в таком тоне высказался о своей жене Кристине Асмус – как бы отнеслись к этому поклонники? – задается вопросом Май Абрикосов. Экс-участника "Дома-2" возмутила запись прошлогоднего выступления Гарика Харламова, где шоумен подтрунивает над Анастасией Волочковой.

"На недельку до второго едет к морю Волочкова — светануть своей пучиной, где тонули корабли..." – приводит Абрикосов цитату из монолога Харламова. Звезда "Дома-2" признается, что ему слушать это было неприятно: 40-летний мужчина, имеющий жену и дочь, так отзывается о другой женщине.

"Давайте представим, что Гарик вместо Волочковой в этой шутливой песенке спел о Кристине, ведь у нее тоже много пикантных фото, хоть до растяжки Волочковой она еще и не доросла. Посмеемся? Юмор? Или сколько "смешных" рифм можно придумать к фамилии Асмус. Еще вспомним, как нынешняя супруга увела Харламова из семьи. Забавно?" – спрашивает Абрикосов.

Ранее в Сети распространились слухи, что Кристина Асмус неверна своему супругу – о чем знает и Гарик Харламов. Пользователи считают, что актриса вполне может повторить судьбу Анастасии Волочковой, останется в одиночестве. Супруге Харламова осталось сесть на шпагат и бросить дочь, отмечают фанаты.