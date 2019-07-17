Известного артиста со счастливой Асмус приняли за дряхлого Харламова

"Какая же я была счастливая в тот вечер! Мы общались о кино, театре, о жизни, о любви. Хотели даже танцевать. Если бы не недавняя травма колена Станислава Андреевича…" – рассказала знаменитость. Вместе с тем жена комика Гарика Харламова отметила, что в числе ее самых любимых фильмов с известным актером – "Пять вечеров", который она посмотрела около 20 раз, и "Щит и меч", виденный ею семь раз.
Кристина Асмус обратилась к подписчикам с вопросом, какие фильмы Станислава Любшина любят они. Многие написали в комментариях названия картин с участием народного артиста.
Однако другая часть поклонников Кристины Асмус ее вопрос проигнорировала. Фолловеры стали комментировать внешний вид престарелого Любшина. Они приняли его за супруга актрисы, "состаренного" в программе-фоторедакторе.
"Харламов после FaceApp как-то странно выглядит", "Теперь я не могу понять, где старый, а где программа", "Я думала, очередное фото из FaceApp с фильтром старого лица", – высказались подписчики Кристины Асмус.
Напомним, ранее Кристина Асмус и ее муж Гарик Харламов поддались массовому увлечению по "состариванию" себя в программе FaceApp. "Побочка от хлоргексидина", – подписала артистка снимок, на котором выглядит как 80-летняя пенсионерка.
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