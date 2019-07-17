Снявшаяся голой Кабаева показала новорожденного сына

Модель Александра Кабаева практически вела прямую трансляцию из Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им.В.И.Кулакова, публикую на своей официальной страничке в социальной сети Instagram короткие видео и записи. Так, красотка приехала в госпиталь вечером 16 июля, прошла все необходимые процедуры, прежде чем оказалась в кресле
"Рожаю", – лаконично сообщила Александра. После чего выложила новое видео, в котором рассказала, что уже покормила малыша, и отметила, что все не так оказалось сложно, как ей говорили. При этом она продемонстрировала новорожденного сына, сладко чмокающего в боксе рядом.
Едва появившись на свет, мальчик был сфотографирован и показан всему миру. "Знакомьтесь, это Демид❤️ Теперь он будет жить с нами 17 июля /. 2:43 ночи❤️ 3800 Я родила ! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – объявила счастливая Александра.
Она поблагодарила подписчиков за поздравления. "Спасибо всем и каждому! Мой телефон разорвался, поэтому пишу сейчас и говорю у нас все хорошо! Я вас люблю! Вы у меня самые лучшие! Я пока отходить ! И знакомиться 😭😭😭" – написала Кабаева.
Отметим, что в роддом она попала буквально из суда. 16 июля вынесли приговор ее мужу Александру Липовому. Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу был в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Кикбоксера задержали с поличным при передаче 4,5 миллиона рублей некоему Прохорову, который находится в розыске. Александра Кабаева в виновность мужа не верила до последнего. Модель уверяла, что его подставили. Прохоров, по ее версии, задолжал Липовому те самые 4,5 миллиона рублей. А чтобы не отдавать деньги, оклеветал Александра.
В итоге, Липовому дали два года общего режима. "Сегодня был окончательный суд.. прокурор запросил 3 года ... судья вышел на 2. Всем спасибо кто был рядом! На этом эта история закончилась.." – печально объявила Александра Кабаева.
Ранее модель снялась полностью обнаженной, показав большой живот. "Теперь и у меня есть такое фото Беременяшек❤️ и в этой беременности оно последние с животиком!" – отметила модель.
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