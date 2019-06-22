Неожиданное заявление родившей Алины Кабаевой вызвало переполох
На тему личной жизни и высказываний фигуристки началась ожесточенная война среди поклонников и недоброжелателей. Одни всеми правдами и неправдами пытались защитить честь обожаемой спортсменки.
Самые безобидными на фоне остального оказались ругательства в адрес внешности Алины. "Брови-то не могла выщипать? Противно смотреть. Жир из всех пор так и брызжет. Симпатичная, но неухоженная и глаза глупые, впрочем, как и всех спортсменов, что с них взять", "Худеть тебе надо, казахская дива! Скоро в опочивальню не войдешь!", "Очень страшная эта Кабаева. Плечи, как у штангиста", – оставляли ядовитые комментарии пользователи сети.
После этого началось копание в грязном белье. Каждый, кому не лень, бросал гадкую колкость на тему личной жизни гимнастки. "Для чего этих двух обезьян – Кабаеву и Хоркину, в Думе держали? Шпагаты делать? Даааа, доделались!", "Интересно, она была совершеннолетней, когда залезла в супружескую постель Людмилы Путиной?", "А чем гимнастки отличаются от проституток?", – не унимались злостные критики.
Нашлись и те, кто встал на защиту молодой мамы. "Очень красивое, открытое лицо с солнечной улыбкой. Счастья тебе и здоровья! А все те, кто пишет гадости– захлебнитесь своей желчью и ненавистью!", "Наша гордость и красавица!", "Первая леди!", – восторгались спортсменкой ярые поклонники.
"А у вас по-видимому ум свинячий, раз переходите на личные качества", – высказалась фанатка в адрес недоброжелателей.
Напомним, на видео Алина рассказывает, что главное для нее в жизни – семья, а сила ее – в родителях и художественной гимнастике. Как писали ранее "Дни.ру", звезда призналась: ей нравятся аплодисменты и любовь публики.
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