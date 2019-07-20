"Какой рельеф!": 54-летняя Слуцкер поразила снимком в трусах

Ольга Слуцкер – одна из самых известных бизнесвумен Москвы, владелица сети World Class. Соответственно, и ее страница в Instagram выглядит весьма пристойно, в отличие от микроблогов многих других пользователей соцсети – разве что иногда промелькнет пляжная фотография.
На сей раз Ольге Слуцкер удалось удивить подписчиков. Бизнес-леди, судя по всему, решила обновить гардероб – и сфотографировалась во время примерки нарядов в одном из бутиков известного элитного бренда. На селфи дама предстала в розовом джемпере, ботильонах и трусах.
Как водится, мнения комментаторов разделились. Некоторые не поняли, зачем Ольге Слуцкер выставлять столь интимный момент на всеобщее обозрение. Но большинство задалось вопросом – как добиться такой идеальной формы в 54 года? Наверное, непросто – даже если ты президент Федерации фитнеса.
"Какой рельеф!", "Хороша. А сколько работы за этим", "Круто!", – отреагировали поклонники. Восхитились идеальным телом Ольги Слуцкер и звезды – комментарии оставили Ксения Собчак, Эвелина Хромченко и Игорь Верник.
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