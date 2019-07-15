Ольга Слуцкер рассказала о свадьбе

Грандиозное событие произойдет в жизни режиссера Резо Гигинеишвили. О свадьбе рассказала Ольга Слуцкер.

Говорят, в конце июля сочетаются браком 37-летний режиссер Резо Гигинеишвили и 35-летняя светская львица Надежда Оболенцева. По слухам, именно к ней он ушел от Надежды Михалковой, которая родила ему дочь Нину и сына Ивана.

По некоторым данным, влюбленные занимаются организацией торжества, на которое намерены позвать только самых близких. Одной из них станет бизнес-леди Ольга Слуцкер.

"Я рада за ребят, прекрасная пара. Они заняты организационными моментами, все продумывают. Мы встречались за ужином в выходные – выглядят счастливыми и влюбленными. С подарком пока не определилась, но, скорее всего, выберу что-то полезное для дома – будущего семейного очага", – цитирует Слуцкер StarHit. В числе приглашенных – Светлана Бондарчук, Матильда Шнурова, Оксана Лаврентьева и другие.

Зимой ходили слухи о расставании Гигинеишвили и Оболенцевой. Однако вскоре их сфотографировали вместе, что послужило доказательством примирения. Отношения Резо и Надежды начались в 2018 году. Вначале пара свою связь не афишировала, но потом влюбленные вместе появились на фестивале "Кинотавр".

Отметим, что для обоих этот брак станет третьим. До Надежды Михалковой Резо Гигинеишвили был женат на певице Анастасии Кочетковой, подарившей ему дочь Марусю. Надежда Оболенцева состояла в браке с предпринимателем Денисом Михайловым, которого потом назвала самой большой ошибкой в жизни, и миллионером Айратом Исхаковым, с которым рассталась два года назад.