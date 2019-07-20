Самая популярная модель в Instagram обнажилась на публике

Накануне звезда социальных сетей снова опубликовала серию горячих кадров в своем Instagram-аккаунте. На них 21-летняя модель красуется в слитном купальнике с открытой спиной и тривиальным принтом с изображением обнаженного женского тела.
Для полной картины образ дополнен макияжем в терракотовых тонах и крупными серьгами-кольцами в ушах. А тем временем свои длинные черные волосы девушка заплела в тугую косу.
Напомним, Кайли прилетела на острова несколько дней назад, чтобы отпраздновать запуск своей новой коллекции по уходу за кожей Kylie Skin. Компанию ей составили не только близкие подруги, но и годовалая дочь Сторми.
К слову, глава семейства – 28-летний Трэвис Скотт не смог разделить отдых с семьей. Зато музыкант проводил их до трапа частного самолета с символикой бренда, который и доставил их на Теркс и Кайкос.
Отметим, что модель и рэпер вместе еще с 2017 года. Уже через год спустя начала отношений у них родилась дочь. Но несмотря на это влюбленные до сих пор не зарегистрировали официальный брак.
Популярные темы форума
Сняла трусы в метро!
Как относиться к астрологам?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Главное деньги, все можно купить
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
Муж стал импотентом
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Любовь война
Обманываю его
Как перестать жрать
Сын мой все равно женился на старухе
Висит кожа после похудения
Внешность ухудшается после родов
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
У бога есть враги?
Найти мужа на сайте знакомств
Моя подружка стала любовницей шефа.
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Как отговорить дочь от замужества?
Я хороший будущий муж
девственник в 27
Бывают ли собаки трансгендеры?
Заголовок темы-опрос
Сводная сестра