Самая популярная модель в Instagram обнажилась на публике

Кайли Дженнер сейчас отдыхает на островах Теркс и Кайкос. Она щедро делится разнообразными фотографиями с курорта.

Накануне звезда социальных сетей снова опубликовала серию горячих кадров в своем Instagram-аккаунте. На них 21-летняя модель красуется в слитном купальнике с открытой спиной и тривиальным принтом с изображением обнаженного женского тела.

Для полной картины образ дополнен макияжем в терракотовых тонах и крупными серьгами-кольцами в ушах. А тем временем свои длинные черные волосы девушка заплела в тугую косу.

Напомним, Кайли прилетела на острова несколько дней назад, чтобы отпраздновать запуск своей новой коллекции по уходу за кожей Kylie Skin. Компанию ей составили не только близкие подруги, но и годовалая дочь Сторми.

К слову, глава семейства – 28-летний Трэвис Скотт не смог разделить отдых с семьей. Зато музыкант проводил их до трапа частного самолета с символикой бренда, который и доставил их на Теркс и Кайкос.

Отметим, что модель и рэпер вместе еще с 2017 года. Уже через год спустя начала отношений у них родилась дочь. Но несмотря на это влюбленные до сих пор не зарегистрировали официальный брак.