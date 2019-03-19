"Дешевая подделка": знаменитая модель крупно опозорилась
На курьез обратили внимание администраторы Instagram-аккаунта Diet Prada. На опубликованном в соцсети коллаже сопоставлены фотографии двух женщин в очень похожих аксессуарах. Это очки и широкий чокер с кристаллами.
Однако украшения Кэмпбелл были созданы в 1995 году турецким дизайнером Рифатом Озбеком. Для Кайли Дженнер очки и ожерелье разработал американский дизайнер Майкл Нго. "Полагаю, что подражать стилю Наоми из 90-х — общее дело семьи Кардашьян-Дженнер", – прокомментировал администратор аккаунта.
Пользователи соцсети тут же отреагировали на снимок. Они в пух и прах разнесли "повторюшку" Кайли Дженнер. "Дешевая подделка", "Брось воровать", "Как ты можешь быть богатой, но при этом выглядеть дешевой?", "Наоми выглядит как богиня. Кайли Дженнер выглядит неудачно", "Бесстыдное присвоение", - высказались фолловеры аккаунта.
Отметим, 5 марта издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Девушка в 2016 году открыла собственный бренд косметических средств и к настоящему моменту заработала миллиард долларов.
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