Страшно исхудавшую Джоли забрали со съемок в больницу
Анджелина Джоли снимается в главной роли в криминальном триллере "Те, кто хотят видеть меня мертвой". Актриса признавалась, что очень дорожит новой работой – тем сильнее удивились поклонники, узнав, что голливудская звезда срочно покинула съемочную площадку.
Папарацци подкараулили звезду у входа в госпиталь в Лос-Анджелесе. Это сообщение повергло поклонников в уныние: они решили, что у актрисы что-то действительно серьезное. Ведь буквально на днях, во время визита в Колумбию, Анджелина Джоли неожиданно потеряла сознание. Артистку очень долго не могли привести в чувство.
Близкие настаивали, чтобы звезда прошла обследование. Однако своенравная актриса сбежала из больницы, не дождавшись результатов анализов. И позже Анджелина Джоли никому не сообщила, что же все-таки у нее обнаружили врачи.
Оснований для беспокойства у фанатов Анджелины Джоли более чем достаточно. В последнее время актриса появлялась на публике в одежде свободного покроя, скрывающей фигуру. Но однажды папарацци удалось заснять ее обнаженные руки – и поклонники пришли в ужас. Они увидели обтянутые кожей кости. Предполагают, что причина страшной худобы голливудской звезды – серьезное заболевание.
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