Разведенка Джоли показала тощие ноги

Папарацци запечатлели голливудскую диву на прогулке с дочерью Вивьен. Анджелина Джоли заметно преобразилась.

Судя по тому, как выглядит на фото актриса, переживать за ее душевное состояние не стоит. Звезда буквально светится от счастья, хотя совсем недавно СМИ били тревогу насчет состояния Анджелины Джоли.

Артистка наконец-то сменила черные наряды на белое полупрозрачное платье, передает Hollywood Life. Такой образ ей подошел: знаменитость выглядела молодо и свежо. К тому же Джоли была без макияжа. По мнению поклонников, темные цвета в одежде добавляют ей возраста.

Несмотря на удачный выбор одеяния, бывшая супруга Брэда Питта все еще болезненно худа. Из-под длинного платья видны тощие ноги актрисы в сандалиях.

angelina jolie como sempre impecável ❣️ pic.twitter.com/UM6oChbR3c — Ítala (@little1talks) 24 июня 2019 г.

СМИ полагают, что положительные перемены в стиле связаны с изменениями в личной жизни Анджелины. Англоязычная пресса говорит о том, что у бывшей жены Брэда Питта начался роман с Киану Ривзом.

Отметим, что развод отнял у Анджелины Джоли массу сил. Процесс официально завершен, однако остается открытым вопрос, связанный с совместно нажитым имуществом. Кроме того, Брэду и Анджелине сложно найти компромисс в отношении детей.