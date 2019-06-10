Вены-веревки: дошедшая до края Джоли шокировала худобой

Новые фото актрисы всерьез напугали ее поклонников. Анджелина Джоли дошла в похудении до предела и стала выглядеть болезненно.

Свежие снимки экс-супруги Брэда Питта фотографы сделали в Колумбии. Туда Анджелина Джоли прилетела с гуманитарной миссией – в качестве посла доброй воли. Она посетила лагерь беженцев на границе с Венесуэлой. Артистка решила помочь местным семьям, живущим в ужасных условиях.

При этом на саму Джоли страшно смотреть. Знаменитость и раньше шокировала фанатов излишней худобой, но теперь, по мнению поклонников, дошла до предела. Особенно это стало заметно по рукам звезды. От них остались только кожа да кости, а толстые вены похожи на веревки.

"Она здорова? Выглядит так, будто умирает. Посмотрите, как сильно у нее выпадают вены", "Слишком худая", "Она выглядит старой", "Господи, она более истощена, чем когда-либо. Это нехороший пример для детей, если она не может заботиться о себе должным образом. Я не ругаю ее, но она совсем не выглядит здоровой", – высказались пользователи Сети под снимком в Instagram. Фото вызвало новую волну слухов о том, что у Анджелины Джоли серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее в Сети появились предположения о том, что врачи обнаружили у актрисы серьезное заболевание, и она уже написала завещание. Анджелина Джоли давно выглядит болезненно худой, но за последнее время бывшая жена Брэда Питта еще больше потеряла в весе.