Бондарчука развели на миллионы
Элитную недвижимость в Брюсовом переулке в центре Москвы Федор Бондарчук приобрел недавно. Режиссер затеял в квартире грандиозную переделку, которой занялась бригада строителей.
Ремонт длился несколько месяцев. Соседи не знали, куда деваться от стука молотков и визга дрелей. В конце концов работы завершились, жильцы дома вздохнули было с облегчением – но, как оказалось, радовались они рано.
Итог работы в стометровой квартире, которая оценивается примерно в 80 миллионов рублей, Федора Бондарчука не удовлетворил. Что именно не устроило режиссера – неизвестно, но он нанял новую бригаду. И все завертелось по второму кругу, работы в квартире начались "с нуля".
Теперь Федор Бондарчук лично контролирует процесс. А соседи переживают за режиссера и подсчитывают, сколько миллионов он потерял на неудачном ремонте, пишет Teleprogramma.pro.
Предполагают, что эпопея с ремонтом завершится к осени. Возможно, Федор Бондарчук намерен перебраться в новое жилье со своей пассией Паулиной Андреевой. В прошлом месяце режиссер и актриса были неразлучны на фестивале "Кинотавр" в Сочи – опровергнув тем самым слухи об их разрыве.
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