Паулина Андреева резко сменила имидж
На снимках, которые появились в фан-пабликах Паулины Андреевой в Instagram, актриса и ее спутник держатся за руки. Для выхода в свет артистка выбрала рок-образ. Джинсовая куртка с заклепками, белая футболка, серые джинсы и массивные ботинки – в таком виде Паулина Андреева смотрелась дерзко, но элегантно. Новый имидж звезда дополнила ярким макияжем, сделав акцент на скулы.
Отметим, что обычно Паулина Андреева либо не красится вовсе, либо предпочитает стиль а-ля натюрель. В этот раз знаменитость решила подчеркнуть природную красоту косметикой, что у нее прекрасно получилось.
Напомним, что о романе Паулины Андреевой и Федора Бондарчука стало известно летом 2016 года, когда они вместе появились на "Кинотавре". СМИ то и дело сообщают о том, что режиссер все еще состоит в браке со Светланой Бондарчук. Поговаривают, будто пара не урегулировала имущественные споры.
В феврале 2019 года поползли слухи о помолвке режиссера и актрисы, но те не прокомментировали информацию. А не так давно Паулина Андреева и Федор Бондарчук отметились на спектакле "Солнечная линия" в Московском театре имени Мейерхольда.
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