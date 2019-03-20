Паулина Андреева резко сменила имидж

Актриса и режиссер Федор Бондарчук появились вместе на премьере комедии режиссера Резо Гигинеишвили "Трезвый водитель". Паулина Андреева предстала в непривычном для себя рок-образе.

На снимках, которые появились в фан-пабликах Паулины Андреевой в Instagram, актриса и ее спутник держатся за руки. Для выхода в свет артистка выбрала рок-образ. Джинсовая куртка с заклепками, белая футболка, серые джинсы и массивные ботинки – в таком виде Паулина Андреева смотрелась дерзко, но элегантно. Новый имидж звезда дополнила ярким макияжем, сделав акцент на скулы.

Отметим, что обычно Паулина Андреева либо не красится вовсе, либо предпочитает стиль а-ля натюрель. В этот раз знаменитость решила подчеркнуть природную красоту косметикой, что у нее прекрасно получилось.

Напомним, что о романе Паулины Андреевой и Федора Бондарчука стало известно летом 2016 года, когда они вместе появились на "Кинотавре". СМИ то и дело сообщают о том, что режиссер все еще состоит в браке со Светланой Бондарчук. Поговаривают, будто пара не урегулировала имущественные споры.

В феврале 2019 года поползли слухи о помолвке режиссера и актрисы, но те не прокомментировали информацию. А не так давно Паулина Андреева и Федор Бондарчук отметились на спектакле "Солнечная линия" в Московском театре имени Мейерхольда.