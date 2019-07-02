"Как я разжирел": изменившийся Корчевников высказался о своем состоянии
Новым звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" стала звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева. Интересно, что для артистки это второе появление на шоу. Лишь сейчас стало известно, что в тот раз она прибыла на съемки в инвалидном кресле, потому что не могла ходить из-за рака груди четвертой степени, который ей ранее диагностировали.
Сейчас же Александра Яковлева смогла самостоятельно пройти до дивана, чтобы побеседовать с Борисом Корчевниковым. Актриса рассказала, что ей давали всего несколько месяцев жизни, однако уже пошел второй год, как она борется со смертельным недугом. И сдаваться не намерена!
Откровенность Яковлевой настолько расположила Корчевникова, что он внезапно сообщил: "Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой".
Александра Яковлева не просто так появилась на шоу. Сегодня, 2 июля, популярной артистке исполнилось 62 года. Борис Корчевников вручил ей букет и отметил, насколько хорошо она выглядит. Та ответила ему ослепительной улыбкой.
Говоря о своем неутешительном диагнозе, Александра Яковлева уверенно заявила, что самое важное – найти своего врача. Актриса с благодарностью рассказала о медиках, которые отважно взялись за ее лечение. Она прошла уже несколько курсов химиотерапии.
А вот какое лечение было у Бориса Корчевникова, неизвестно. Телеведущий предпочел не вдаваться в подробности. Напомним, о том, что у Бориса Корчевникова опухоль мозга, стало известно несколько лет назад. Телеведущий заявил, что смог побороть болезнь, пережив операцию. Теперь он помогает онкобольным. Борис Корчевников не только подбадривает народ программами о чудесном исцелении от рака, но и занимается благотворительностью.
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