Мама одобрила: Корчевников сделал предложение Чеховой прямо на съемках

Телеведущая Анфиса Чехова стала гостьей Бориса Корчевникова. В программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1" знаменитость рассказала о личной жизни, показала несколько асан, а после получила предложение руки и сердца.

В студии ток-шоу Борис Корчевников признался светской львице, что, будучи подростком, обожал передачи с ее участием. Особо его фантазию будоражили выпуски проекта "Секс с Анфисой Чеховой". По словам шоумена, его гостья с тех пор совсем не изменилась. "Вы прекрасны! Вы потрясающе выглядите", – восхищался ведущий шоу "Судьба человека".

41-летняя светская львица рассказала, что сохранить молодость ей помогает здоровый образ жизни и йога. Она даже уговорила Бориса вместе попробовать самые простые позы. Корчевников с удовольствием откликнулся на предложение Чеховой: послушно вставал на карачки, выгибал спину и стоял на одной ноге.

После ведущий программы "Судьба человека" выяснил, что его гостья интересуется нумерологией. По словам Чеховой, благодаря этой системе она "просчитала" себе новое имя и добилась успеха.

Родители нарекли ее Александрой и нежно называли Шурочкой. Однако собственное имя будущую знаменитость не устраивало, ей казалось, что оно приносит одни несчастья. И Александра Корчунова стала Анфисой Чеховой.

В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" знаменитость рассказала об отношениях с актером Гурамом Баблишвили. "Влюбилась без памяти. Это была любовь, от которой не отмахаться. Он очень дикий был, гордый. Укрощала его со страшной силой. Он был совершенно не готов к отношениям. А я всегда готова", – призналась Анфиса Чехова.

По словам телеведущей, Гурама раздражало, что его возлюбленную многие считают секс-символом. Он требовал от избранницы покорности, преданности и скромности.

"Ему не нравилось все, начиная от моего декольте глубокого и заканчивая моим лидерским темпераментом", – поделилась звезда.

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили поженились только через пять лет после начала романа. К сожалению, два года спустя их брак рухнул. В студии шоу "Судьба человека" Анфиса Чехова призналась, что муж изменял ей.



Знаменитость также рассказала, что родственники Баблишвили не готовы были принять ее. Рядом с сыном они хотели видеть невинную девушку из Грузии, а не сексуальную теледиву. Поэтому, когда она забеременела, ситуация накалилась. Чехова призналась, что мамам женихов никогда не нравилась. По словам светский львицы, она полностью завладевает вниманием мужчины, и это вызывает ревность.

Ведущий программы "Судьба человека" Борис Корчевников отметил, что его мама также недолюбливала его невест, однако для Анфисы, скорее всего, сделает исключение. "Это пока я не стала вашей женой", – улыбнулась светская львица. После шоумен добавил, что родительница так сильно хочет женить его, что уже на все согласна. Борис намекнул, что гостья может рассматривать это как предложение руки и сердца.