Шукшина назвала настоящую причину госпитализации Алибасова

В близком окружении говорят, что Бари Алибасов попал в больницу вовсе не из-за того, что отравился чистящим средством. Причины госпитализации раскрыли певица Наталья Штурм и его падчерица Ольга Шукшина.

В Сети на протяжении нескольких недель муссируются слухи о том, что отравлением Бари Алибасовы средством про прочистки труб всего лишь инсценировка. Чтобы опровергнуть эти домыслы, пресс-служба музыкального продюсера обнародовала выписку из истории болезни и результаты анализов. Интересно, что в крови шоумена обнаружили сильнодействующие препараты феназепам и хлорпротиксен.

"Хлорпротиксен часто применяют как первую помощь при похмельном синдроме, вызванном наркоманией или алкоголизмом. Он уменьшает ломку. Это первая помощь при абстиненции. Во вторую очередь он помогает справиться с психическими перепадам", – сообщил журналистам сайта "Комсомольская правда" врач "Скорой помощи" Андрей Звонков.

Певица Наталья Штурм убеждена, что у Бари Алибасова та же ситуация, что и у покойного певца Евгения Осина, страдавшего долгие годы алкоголизмом. Прокомментировала мутную историю и падчерица Бари Алибасова Ольга Шукшина. "У нас в семье говорили, что настоящая причина попадания Бари в клинику – недуг, который в народе шутливо называют "птица перепел". Перепил, вот и все", – объявила дочь жены продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Однако сын Бари Алибасова опроверг эти утверждения, хотя и не скрывает, что музыкальный продюсер выпивает, но только по работе. "У отца четкое есть доказательство, что он попал в Склиф в абсолютно трезвом состоянии. То, что папа может "накинуть" на каких-то мероприятиях, да. Ему сказали, что его печени хана, еще лет 20 назад, потому что он мог выпить всегда очень много. Но он никогда не пил не по работе. Всегда только по делу. Никогда у него не было такой проблемы, что ему нестерпимо хочется", – объяснил сын Бари Алибасова.