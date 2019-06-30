Боится забвения: раскрыт коварный план Алибасова
В недавнем интервью певец рассказал, что в последний раз общался с музыкальным продюсером 36 лет назад, когда был участником группы "Интеграл". "Да и тогда мы только по необходимости общались", – уточнил Юрий Лоза.
Певец отметил, что Бари Алибасов больше всего на свете боится забвения. Композитор готов совершать самые безумные поступки и неожиданные выходки, чтобы привлечь внимание журналистов.
"Чем чаще вы о нем пишете, чем чаще его имя упоминаете, тем лучше. Ему лучше! Своими поступками, выходками он вас, журналистов, заставил о себе говорить. Если бы вы о нем не писали, все что он делает, потеряло бы смысл", – передает слова исполнителя "Комсомольская правда".
Напомним, что в начале июня музыкальный продюсер попал в НИИ имени Склифосовского после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб "Крот". Бари Алибасов получил серьезные ожоги внутренних органов. Артиста ввели в медикаментозный сон. Спустя неделю композитор пошел на поправку.
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