Оправившийся после комы Алибасов крепко врезал бывшему товарищу
Исполнитель Валерий Юрин стал гостем шоу "Однажды" на НТВ. Первый солист группы "На-На" признался, что длительное время состоял в напряженных отношениях с музыкальным продюсером. По словам артиста, Бари Алибасов забирал у него все заработанные деньги и выплачивал ему только "суточные".
Когда певец решил уйти из коллектива, то надеялся, что продюсер вернет ему гонорары, но композитор поступил иначе. "Он говорит: "Деньги? А вот они, деньги. Вот наша квартира с тобой. Вот ремонт дорогой, за миллион долларов. Я же все сделал, как и обещал", – заявил Валерий Юрин.
Известие о том, что Бари Алибасов попал в больницу, по ошибке выпив химическую жидкость, стало шоком для бывшего солиста группы "На-На". Он забыл все старые обиды, и вместе с другими коллегами стал беспокоиться о здоровье продюсера.
Спустя время Валерий Юрин узнал о том, что композитор не включил его в свое завещание, несмотря на то что обещал отдать права на группу "На-На" всем участникам. "Смотрю, там меня нет. Но я особо не жалею, пускай забирают все, что хотят. Главное, чтобы он жив был и здоров", – заключил певец.
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