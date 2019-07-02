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Дмитрий Шепелев угодил в новый скандал

Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Злоключения продолжают преследовать Дмитрия Шепелева. На сей раз неприятности случились прямо на работе.
прочитано 1623 раза

После отравления чистящим средством музыкальный продюсер Бари Алибасов стал желанным гостем на многих ток-шоу. Так, его пригласили принять участие в новом выпуске передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле". Музыкальный продюсер должен был пройти испытание на полиграфе.

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Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

"Планировалось снять разоблачение года. Ведь только с помощью детектора лжи можно понять, что на самом деле произошло с Бари Алибасовым – было ли отравление или же продюсер специально затеял игру, чтобы поднять интерес к себе и группе "На-На", – рассказали в массовке.

Вот только в самый последний момент, когда к съемкам было все готово: зрители собрались в студии (говорят, приехал даже сын), а эксперты приготовились анализировать поведение музыкального продюсера, тот так и не появился.

Говорят, случился форс-мажор. Можно представить, какая суета случилась в кулуарах шоу. Руководство передачи пыталось связаться с Бари Алибасовым, и спустя пару часов стало понятно, что тот так и не приедет. Сам продюсер сослался на плохое самочувствие, но пообещал, что обязательно примет участие в съемках в другой раз.

"Собеседник" предполагает, что отказ Бари Алибасова от участия в съемках обернулся для Первого канала потерей нескольких миллионов рублей. Ведь подготовка студии к съемкам – удовольствие не из дешевых.

Отметим, это новый скандал, в который угодил Дмитрий Шепелев. Ранее имя телеведущего упоминалось продюсером Олесей Сазыкиной, которая работала с группой "Блестящие" и пересекалась с Жанной Фриске. Женщина призналась, что не понимает, что могло связывать певицу с молодым ведущим. "Они совершенно не подходили друг другу. Жанна была открытой и искренней, а в Шепелеве чувствовалась какая-то скрытая злость. Даже когда он кому-то улыбался, по глазам было видно, что на самом деле он думал: "Ах ты гнида какая!" Но Жанна всерьез в него влюбилась", – рассказала в интервью Сазыкина.

Автор: Наталья Аряева2 июля 2019, 09:21

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Вы правда думаете,что личное мнение какой-то Олеси настолько важно для Шепелева,что он расценил это как скандал? А непроход Алибасова в студию неприятность не для Шепелева,а для руководства данной передачи и всего канала. Шепелев-просто ведущий,а не владелец На самом деле.
Да они не умеют думать, Аряева и ее дружбан Губкин.
Гость
Ответить
При чем тут Шепелев? Он, тупо ведущий этой лживой и подставной программы. А Алибасов - пупо- <цензура> в маразме.
Гость
Ответить
Ну и причем тут Шепелев ? Неприход Алибасова, это как раз в плюс Шепелеву и его программе и полное фиаско Алибасова. А какие-то разговоры оговоры окружения Фриске... они уже давно показали начиная с самой Жанны и её семьи заканчивая её далекими недалекими "подругами" какие они честные искренние и порядочные.
Гость
Ответить
Алибасов, старая, конченная мразь!
Гость
Ответить
100%
Гость
Ответить
Вы правда думаете,что личное мнение какой-то Олеси настолько важно для Шепелева,что он расценил это как скандал? А непроход Алибасова в студию неприятность не для Шепелева,а для руководства данной передачи и всего канала. Шепелев-просто ведущий,а не владелец На самом деле.
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