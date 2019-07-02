Дмитрий Шепелев угодил в новый скандал
После отравления чистящим средством музыкальный продюсер Бари Алибасов стал желанным гостем на многих ток-шоу. Так, его пригласили принять участие в новом выпуске передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле". Музыкальный продюсер должен был пройти испытание на полиграфе.
"Планировалось снять разоблачение года. Ведь только с помощью детектора лжи можно понять, что на самом деле произошло с Бари Алибасовым – было ли отравление или же продюсер специально затеял игру, чтобы поднять интерес к себе и группе "На-На", – рассказали в массовке.
Вот только в самый последний момент, когда к съемкам было все готово: зрители собрались в студии (говорят, приехал даже сын), а эксперты приготовились анализировать поведение музыкального продюсера, тот так и не появился.
Говорят, случился форс-мажор. Можно представить, какая суета случилась в кулуарах шоу. Руководство передачи пыталось связаться с Бари Алибасовым, и спустя пару часов стало понятно, что тот так и не приедет. Сам продюсер сослался на плохое самочувствие, но пообещал, что обязательно примет участие в съемках в другой раз.
"Собеседник" предполагает, что отказ Бари Алибасова от участия в съемках обернулся для Первого канала потерей нескольких миллионов рублей. Ведь подготовка студии к съемкам – удовольствие не из дешевых.
Отметим, это новый скандал, в который угодил Дмитрий Шепелев. Ранее имя телеведущего упоминалось продюсером Олесей Сазыкиной, которая работала с группой "Блестящие" и пересекалась с Жанной Фриске. Женщина призналась, что не понимает, что могло связывать певицу с молодым ведущим. "Они совершенно не подходили друг другу. Жанна была открытой и искренней, а в Шепелеве чувствовалась какая-то скрытая злость. Даже когда он кому-то улыбался, по глазам было видно, что на самом деле он думал: "Ах ты гнида какая!" Но Жанна всерьез в него влюбилась", – рассказала в интервью Сазыкина.
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