Шепелева обвинили в похищении 20 миллионов со счета умирающей Фриске
По словам Владимира Фриске, средства исчезли, когда Жанна находилась на лечении в Майами. Якобы Дмитрий Шепелев взял у гражданской жены доверенность на операции с деньгами.
После этого в течение двух недель с карточки артистки исчезли 15 миллионов, а позже еще пять. Возможно, это именно те деньги, которые звезде предоставила благотворительная организация "Русфонд".
Владимир отметил, что новость о продаже особняка Жанны в Подмосковье стала для него неожиданностью. По его словам, дом предлагали купить за 60 миллионов рублей.
Отец певицы считает, что реализовать имущество вокалистки решил Шепелев. Владимир подчеркнул, что особняк поделен на три доли, которые принадлежат ему, его супруге и их внуку Платону. Он напомнил: имущество ребенка до его совершеннолетия не может быть продано. Об этом отец Жанны Фриске заявил в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.
Не так давно часть долга Жанны Фриске перед благотворительной организацией "Русфонд" была погашена. На счет общества перевели почти восемь миллионов рублей. По слухам, эти деньги Шепелев выручил от продажи своей доли в доме.
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