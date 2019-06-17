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Шоу-бизнес

Шепелева обвинили в похищении 20 миллионов со счета умирающей Фриске

Жанна Фриске. Фото: www.globallookpress.com
С банковского счета певицы похищено 20 миллионов рублей. Отец Жанны Фриске полагает, что деньги снял ее гражданский муж, телеведущий Дмитрий Шепелев.
прочитано 2675 раз

По словам Владимира Фриске, средства исчезли, когда Жанна находилась на лечении в Майами. Якобы Дмитрий Шепелев взял у гражданской жены доверенность на операции с деньгами. 

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Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

После этого в течение двух недель с карточки артистки исчезли 15 миллионов, а позже еще пять. Возможно, это именно те деньги, которые звезде предоставила благотворительная организация "Русфонд".

Владимир отметил, что новость о продаже особняка Жанны в Подмосковье стала для него неожиданностью. По его словам, дом предлагали купить за 60 миллионов рублей.

Отец певицы считает, что реализовать имущество вокалистки решил Шепелев. Владимир подчеркнул, что особняк поделен на три доли, которые принадлежат ему, его супруге и их внуку Платону. Он напомнил: имущество ребенка до его совершеннолетия не может быть продано. Об этом отец Жанны Фриске заявил в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

Не так давно часть долга Жанны Фриске перед благотворительной организацией "Русфонд" была погашена. На счет общества перевели почти восемь миллионов рублей. По слухам, эти деньги Шепелев выручил от продажи своей доли в доме. 

Автор: Руслана Алексеева17 июня 2019, 11:40
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Папа и мама хватит позорить свою умершую дочь, хватит цепляться за украденные миллионы. Поступите хоть один раз как приличные люди. Внук рассчитывается своим наследством за украденные вами деньги. И вы хотите после этого общаться? Вы сжигаете последние мосты. Позорище! А как Малахов расрылся на этом канале. На Первом ему не давали реализовать свои творческие амбиции. Теперь они реализованы полностью? Кто омерзительнее в этой ситуации семейка прохиндеев или Малахов, устроивший эту вакханалию в день памяти Жанны? Получил желанный рейтинг?
Гость
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Опять достали из нафталина "украденные миллионы", только украли их мерзкое и алчное семейство Копыловых. И теперь опять по каналам стали прыгать, не хотят возвращать украденные у фонда деньги и придумывают новые истории.
Гость, в горле кость.
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Опять наврали с три короба для дураков. В Майами Жанна лежала сразу после обнаружения опухоли летом 2013 года. Деньги Русфонда собирали в январе 2014 года, 21 миллион был переведен на счёт Жанны в октябре 2014 года, на счёт поступили 7 ноября. С того времени и до 1 июня 2015 года никакого движения денег не было. А 1 июня мама Жанны перевела ВСЕ деньгии на свой счет в другой банк. Только у неё была доверенность. Все эти документы опубликованы в печати, представлены в суде и на сайте Руфонда. А также были подтверждены отцом Фриске. И вот теперь: на заборе мочало, начинай сначала.
Гость
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как мило, доказано, что бабка сняла деньги, а дед все на зятя сваливает. Возвращать не хочет. А еше удивленно спрашивает, а чей то общаться не хочет? Фу мерзость. Правильно ему Арбатова сказала.
Нельсон
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Санта-Барбара продолжается. Позор родителям, особенно папаше
1

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