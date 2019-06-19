"Чтоб ты сдох": затравленный Шепелев высказался после выступления отца Фриске

Телеведущий обратился к пользователям Сети. Дмитрий Шепелев порекомендовал не тратить время на написание гадостей на его странице, так он их не читает.

В Instagram шоумен рассказал о травле, которой подвергся после выхода программ, посвященных четвертой годовщине кончины его гражданской супруги Жанны Фриске. Дмитрий Шепелев отметил, что в его соцсетях происходит нечто невероятное: впечатлительные зрители желают ему смерти и адских мук.

"Лучики добра, мои любимые. Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа "Гори в аду, гнида", "Чтоб ты сдох, мразь". А в их профиле, если заглянуть, написано: "Любящая мамочка двух чудных детишек" и фоточки котиков, пирогов и цветочков. "Конченый ублюдок". Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать – бабушка!" – рассказал Дмитрий.

Телеведущий посоветовал подписчикам сбавить обороты и перестать выплескивать злобу на его странице. Шепелев подчеркнул, что читать такие комментарии и сообщения не будет. Не собирается он вступать и в споры с недругами.

"Поверьте, у меня есть право не говорить о личном. Спасибо тем, кто не потерял здравый смысл", – резюмировал Дмитрий Шепелев.

Напомним, что на днях в эфир некоторых федеральных каналов вышли программы, посвященные умершей певице Жанне Фриске. Главным героем этих ток-шоу стал отец вокалистки. Владимир Фриске заявил, что несостоявшийся зять запрещает ему видится с внуком Платоном, которому уже исполнилось шесть лет. Более того, он обвинил Дмитрия Шепелева в похищении 20 миллионов со счетов своей дочери.