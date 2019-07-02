Алибасова и Садальского поймали на общей любви

Известный журналист Антон Беккужев нашел интересное сходство между продюсером группы "На-На" и артистом. Он считает, что Станислав Садальский со своими выпадами в адрес Бари Алибасова, ничем не лучше него.

Весь июнь страна с замиранием сердца следит за состоянием здоровья Бари Алибасова. "Общественность разделилась на два лагеря – кто-то искренне переживает за самочувствие известного продюсера, а некоторые убеждены, что шоумен всех разыгрывает и сочиняет байки о своих мнимых злоключениях ради пиара и желания напомнить о себе в преддверии гастрольного тура группы "На-На", – констатировал в беседе с "Дни.ру" Антон Беккужев.

Не остаются в стороне от громкого скандала и звезды российского шоу-бизнеса. В частности, развернул против Бари Алибасова интернет-войну Станислав Садальский. Артист регулярно пишет в соцсетях о том, будто продюсер нагло лжет о своем отравлении и все его слова называет грязным пиаром.

"Но не странно ли слышать такие высказывания именно от Садальского? Ведь в последние годы сам актер радует публику не новыми яркими ролями, а точно такими же пиар-скандалами. Станислав, так же как и Бари, только рад влезть в эпицентр любой горячей истории, чтобы лишний раз оказаться в центре внимания СМИ", – отметил журналист. При этом он напомнил ситуацию, когда артист выложил в Сеть снимки обнаженной Тины Канделаки.

В копилке Садальского также нападки в адрес Ксении Собчак, Александра Цекало, Владимира Жириновского и еще огромного количества медийных персонажей. Журналист поймал шоумена и актера на общей любви.

"На мой взгляд, Бари Алибасов и Стас Садальский во многом похожи. Сходство это обусловлено именно любовью к скандалам, провокациям и пиару в самых изощренных его проявлениях", – уверен Антон Беккужев.

Журналист не исключает, что Бари Алибасов затеял шумиху ради того, чтобы вновь появиться на первых полосах газет. "Но судить его могут, пожалуй, только люди с кристально чистой репутаций, которой Садальский однозначно не обладает. Вполне вероятно, что через несколько месяцев уже сам актер сменит продюсера на посту главного ньюсмейкера скандальных ток-шоу, затеяв очередную пиар-бомбу", – заключил журналист.