Алибасова и Садальского поймали на общей любви
Весь июнь страна с замиранием сердца следит за состоянием здоровья Бари Алибасова. "Общественность разделилась на два лагеря – кто-то искренне переживает за самочувствие известного продюсера, а некоторые убеждены, что шоумен всех разыгрывает и сочиняет байки о своих мнимых злоключениях ради пиара и желания напомнить о себе в преддверии гастрольного тура группы "На-На", – констатировал в беседе с "Дни.ру" Антон Беккужев.
Не остаются в стороне от громкого скандала и звезды российского шоу-бизнеса. В частности, развернул против Бари Алибасова интернет-войну Станислав Садальский. Артист регулярно пишет в соцсетях о том, будто продюсер нагло лжет о своем отравлении и все его слова называет грязным пиаром.
"Но не странно ли слышать такие высказывания именно от Садальского? Ведь в последние годы сам актер радует публику не новыми яркими ролями, а точно такими же пиар-скандалами. Станислав, так же как и Бари, только рад влезть в эпицентр любой горячей истории, чтобы лишний раз оказаться в центре внимания СМИ", – отметил журналист. При этом он напомнил ситуацию, когда артист выложил в Сеть снимки обнаженной Тины Канделаки.
В копилке Садальского также нападки в адрес Ксении Собчак, Александра Цекало, Владимира Жириновского и еще огромного количества медийных персонажей. Журналист поймал шоумена и актера на общей любви.
"На мой взгляд, Бари Алибасов и Стас Садальский во многом похожи. Сходство это обусловлено именно любовью к скандалам, провокациям и пиару в самых изощренных его проявлениях", – уверен Антон Беккужев.
Журналист не исключает, что Бари Алибасов затеял шумиху ради того, чтобы вновь появиться на первых полосах газет. "Но судить его могут, пожалуй, только люди с кристально чистой репутаций, которой Садальский однозначно не обладает. Вполне вероятно, что через несколько месяцев уже сам актер сменит продюсера на посту главного ньюсмейкера скандальных ток-шоу, затеяв очередную пиар-бомбу", – заключил журналист.
8 июля певице исполнилось бы 45 лет
Артистка объявила сенсационную новость
Артист признался, что боролся с онкологией
Борьба с катаклизмом продолжается
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему хохлушкам нельзя верить...
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Где в России не хотят работать?????
Барановская
Как вам презик Зеленский?
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Маленький член
Родители выдают замуж
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Сколько можно прожить без секса?
Переспать за машину?
Когда пьяный поднимает руку
Хочу быть содержанкой
Надоело быть любовницей
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Оливковое или подсолнечное?
Как попросить справку перед сексом?
Соврала про возраст
В следующий раз платишь ты
Скандал со свекровью
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Кончает за 4 минуты
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
ягоды во время диеты
Можно ли загорать беременной?
Не связывайтесь с водолеями
Серябкина спит с Фадеевым
Щель между зубов