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Варум загнала под каблук изменника Агутина

Леонид Агутин. Фото: www.globallookpress.com
Певец не стал скрывать зависимости от супруги. Леонид Агутин признался, что Анжелика Варум манипулирует им.
прочитано 1111 раз

В Instagram Леонид Агутин опубликовал свежие снимки, которые, судя по всему, сделаны в Венеции. На одном из них артист запечатлен рядом с женой – певицей Анжеликой Варум. Ниже он поделился философскими размышлениями.

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Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин Певец

"В сущности, мы живем ради наших воспоминаний, ибо жизнь проходит очень быстро. Особенно тогда, когда хорошо", – написал Агутин.

Романтичный пост знаменитости заставил поклонников сделать неожиданный вывод. "Леонид! Вы просто обычный подкаблучник! Вам ли быть в печали?!" – отметил интернет-обыватель.

Агутин тут же нашелся с ответом. Он подтвердил, что Варум действительно загнала его под каблук. "Насчет подкаблучника спорить не возьмусь, а вот насчет обычного осмелюсь возразить", - заметил артист.

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Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)

Между тем Анжелика Варум рассказывала в интервью, что ее брак с Леонидом Агутиным несколько раз переживал серьезный кризис. Ходят слухи, что исполнитель периодически заводил романы на стороне.

Артистка недавно призналась, что не может отрицать сплетни об изменах. Ретушировать совместную жизнь и рассказывать, что все 22 года были безоблачными, и все, что о нас писали, – грязные инсинуации, не хочу, потому что это неправда", – сказала журналистам супруга Леонида Агутина

Автор: Руслана Алексеева17 июня 2019, 10:06
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Агутин - талантище! Венеция - г...о!
1

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