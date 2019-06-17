Варум загнала под каблук изменника Агутина
В Instagram Леонид Агутин опубликовал свежие снимки, которые, судя по всему, сделаны в Венеции. На одном из них артист запечатлен рядом с женой – певицей Анжеликой Варум. Ниже он поделился философскими размышлениями.
"В сущности, мы живем ради наших воспоминаний, ибо жизнь проходит очень быстро. Особенно тогда, когда хорошо", – написал Агутин.
Романтичный пост знаменитости заставил поклонников сделать неожиданный вывод. "Леонид! Вы просто обычный подкаблучник! Вам ли быть в печали?!" – отметил интернет-обыватель.
Агутин тут же нашелся с ответом. Он подтвердил, что Варум действительно загнала его под каблук. "Насчет подкаблучника спорить не возьмусь, а вот насчет обычного осмелюсь возразить", - заметил артист.
Между тем Анжелика Варум рассказывала в интервью, что ее брак с Леонидом Агутиным несколько раз переживал серьезный кризис. Ходят слухи, что исполнитель периодически заводил романы на стороне.
Артистка недавно призналась, что не может отрицать сплетни об изменах. Ретушировать совместную жизнь и рассказывать, что все 22 года были безоблачными, и все, что о нас писали, – грязные инсинуации, не хочу, потому что это неправда", – сказала журналистам супруга Леонида Агутина.
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