Постаревший Леонид Агутин удивил странным поведением в день рождения

16 июля день рождения легендарного музыканта Леонида Агутина, ему исполнился 51 год. Певец поделился этим радостным событием в Сети.

Исполнитель опубликовал на своей личной странице в социальной сети Instagram новый пост. В кадре он запечатлен в солнцезащитных очках на курорте. Леонид Николаевич решил написать самому себе теплое поздравление.

"Дорогой, Леня! Тебя сегодня 51! Старшие товарищи смотрят на это с легкой улыбкой. Младшие – с легким сочувствием. А ты смотри вперед! Предшествующие годы ты, в целом, прошёл не плохо. Молодец. Могло быть хуже. Развивайся! Не стой на месте! Уважай публику! Заботься о близких! И смотри, не подводи меня!", – гласила надпись под фотографией.



Артиста начали поздравлять многие звезды шоу-бизнеса. Самым первым стал близкий друг музыканта и его коллега – Игорь Николаев.

"Ну что, Леня, снова ты меня всего на 8 лет младше! А до этого дня был на 9! Обожаю тебя, дружище, ну а завтра обниму и поздравлю лично!", – от всего сердца высказался супруг Юлии Проскуряковой.

К словам Игоря Николаева присоединились такие знаменитости, как Сергей Лазарев, Наталья Подольская, Александр Ревва и Иосиф Пригожин. Все они желали певцу долголетия, успехов на творческом пути и, главное, крепкого здоровья.

Конечно, поклонники не остались в стороне и тоже от всей души поздравили Агутина. "Хорошо сказано. Хорошо прожито. Новых песен и дорог!", – дала напутствие фанатка.