"Таких вещей Бог не прощает": покрытая синяками Волочкова предупредила Алибасова

"Я хочу сказать одно: если это был пиар со стороны Бари, то можно еще раз убедиться в том, что он гений. Но лично я не хочу в это верить. Никакой пиар нельзя позволять на болезнях и рождении детей. Таких вещей Бог не прощает", – отмечает Анастасия Волочкова.
Самой балерине пиар не требуется, ее имя и так у всех на устах. Бывшая прима Большого театра не сходит со страниц прессы. Анастасия Волочкова признается, что не читает ничего, что пишут о ней в СМИ. Сейчас звезде не до того.
Скоро состоится премьера нового шоу танцовщицы "Балерина в зазеркалье цирка". Знаменитость репетирует по восемь-десять часов, к тому же занимается решением некоторых организационных вопросов.
Все тело Анастасии Волочковой в синяках и ссадинах. Номер артистки сопряжен с определенным риском.
"Это все я получила на репетициях. Мое окружение знает, что я никогда не обращаю внимания на боль и продолжаю работать, несмотря ни на какие трудности и сложности. Из-за металлических конструкций, которые используются в моем спектакле, у меня все тело в синяках. Но это боевые травмы, на которые не обращаю внимания", – цитирует Анастасию Волочкову Sobesednik.ru.
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