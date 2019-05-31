Шурыгина изменила мужу с экс-участником "Дома-2"
Они познакомились в конце прошлого года на дне рождения продюсера Дианы Бичаровой. Обменявшись контактами, Наталья и Игорь начали периодически общаться.
Отношения матери Дианы с мужем Алексеем окончательно разладились. Дочь приняла сторону отца. Наталье же было не с кем даже поговорить, и она все чаще стала встречаться с Игорем.
Вскоре они перешли от статуса "друзья" к отношениям. Шурыгина-старшая честно во все призналась супругу. Они приняли обоюдное решение развестись.
По словам Шурыгиной, они с мужем Алексеем давно жили как друзья. А отношения сохраняли лишь ради детей, сообщает "Экспресс газета".
"Мне надоело создавать иллюзию счастливой семьи", – заявила женщина.
Лепихин, в свою очередь, собирается предложить Наталье переехать к нему. Помимо ведения бизнеса, он еще и поет. Женщина не пропускает ни одного концерта возлюбленного.
Отметим, у пары разница в возрасте около 10 лет. Тем не менее, они оба утверждают, что для них она совершенна незаметна.
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