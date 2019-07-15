У истощенной Муцениеце увели Прилучного с красной дорожки

Самопожертвование Агаты Муцениеце едва не вышло ей боком – у нее чуть не увели мужа. Павел Прилучный в шикарном костюме горчичного цвета на 30-м "Кинотавре" был нарасхват: за ним охотились Ирина Горбачева, Дарья Мороз и Екатерина Вилкова.
Так – в шутку, конечно – представила происходившее на фестивале в Сочи Агата Муцениеце в новом выпуске своего влога "Прилучные будни". Всерьез тут упоминается лишь голодание актрисы – которая очень хотела выглядеть на "Кинотавре" "на все 100". И это, судя по довольному выражению лица ее супруга, Агате удалось.
"Наконец-то сегодня я буду есть!", – мечтательно заявила звезда, отправляясь на церемонию открытия.
30-летней Агате Муцениеце не привыкать то набирать, то сбрасывать вес для съемок в различных телепроектах. В прошлом году актрисе пришлось поправиться на 8 килограммов ради роли, на которую ее в итоге не утвердили. Это так расстроило актрису, что она запустила флешмоб "Взвешиваемся с Агатой" – звезде нужен был стимул быстрее похудеть.
Фестиваль "Кинотавр" Агата Муцениеце в этом году посетила впервые. Когда супруги появились на ковровой дорожке, их представили, как Павла и Агату Прилучных. Пара посетила несколько показов и афтерпати, где познакомилась со своими не менее знаменитыми коллегами, пишет "ВокругТВ".
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