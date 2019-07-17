"Помятая" Королева сразила мужчин откровенным декольте

В личном Instagram 46-летняя артистка опубликовала свежее фото. Наташа Королева запечатлена вместе со своим другом, музыкантом из Казахстана, и поздравляет его с днем рождения.
"Беркут, дорогой мой друг!!! Поздравляю с Днюхой 🍾🎉🍰!!! Что бы все желания и мечты обязательно исполнились, что бы детки радовали а красавица жена любила и боготворила !!! С уважением НК!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала артистка.
Отметим, в комментариях под этим постом усиленно обсуждали внешний вид звезды. На подписчиков мужского пола неизгладимое впечатление произвело декольте исполнительницы. Ярко-желтый сарафан не оставлял простора для воображения, демонстрируя пышную грудь Наташи Королевой. Знаменитость получила тонну комплиментов по поводу своих выдающихся форм.
К слову, дамы, подписанные на артистку, были не так щедры на похвалы. Кто-то заметил, что Наташа Королева на этом снимке очень похожа на коллегу и землячку Ани Лорак, недоброжелатели же распекали звезду из-за помятого наряда.
"Тут на Лорак похожа .. хохлуши 🙈", "Наталья женщина вамп ,раскошная ,соблазнительная ,красавица", "Наташа какие сиси у тебя сладкие", "Такое красивое платье, и мятое😥", "Какие большие сиси у вас", "А платье не глаженное", – писали Наташе Королевой комментаторы.
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