Психанувшая Наташа Королева показала публике голый зад
Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Светлана Лобода опубликовала фотографию, на которой запечатлена светловолосая женщина, стоящая на руках. При этом ноги она сплела. Но изюминка снимка в том, что на даме нет одежды. Многие подписчики сочли, что на фото запечатлена сама Светлана Лобода, но это оказалось не так.
Владелицей кадра оказалась иностранка, которая бурно отреагировала на то, что ее снимок оказался в распоряжении Светы. Та вскоре извинилась и отметила, что не уточняла, что на фото она, а затем удалила публикацию. Но скандал был растиражирован СМИ. Свою лепту в шумиху решила внести и певица Наташа Королева.
В своем Instagram-аккаунте артистка выложила фотографию, на которой запечатлена в аналогичной позе. "В свои "Ягодные" 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое, а тут – ШКаНДаЛь!!!! 😱", – высказалась Наташа Королева.
Далее певица призвала "деффчонок" не ссориться. "Вы – богини! Вы – прекрасны !!! И мир прекрасен!!! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!!!" – оптимистично написала артистка. Интересно, что при этом Наташа Королева отключила возможность комментирования этой публикации.
Она объяснила: "Я закрываю комментарии для того, чтобы вы смогли полюбоваться и свое восхищение оставить при себе!!!💋 Я знаю, что я прекрасна!!! #Скромница Королева!!! 👑😜✌️".
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