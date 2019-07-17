Знаменитости порой ведут себя как дети. Они готовы сделать все, чтобы привлечь внимание окружающих: делают провокационные заявления, устраивают скандалы на пустом месте и делятся душераздирающими историями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 июля 2019 года.

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