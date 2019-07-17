Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 июля 2019 года

"Опять напросилась!": набросившуюся на Россию Ротару облили помоями
Выступление певицы на фестивале в Витебске раскритиковали российские пользователи. Они считают, что Софии Ротару не стоит появляться на таких мероприятиях после скандальных заявлений в адрес России.
"Лично для меня эта певица больше не существует. Кормиться здесь, и писать и говорить всякую чушь о стране, которая тебя вырастила, – себя не уважать", – отметил комментатор. "Зачем плевать в колодец, из которого пьешь? Разочаровала", – согласился с ним другой.
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