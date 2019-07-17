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Шоу-бизнес

Шок: Собчак живет с Лободой

Ксения Собчак и Светлана Лобода. Фото: Дни.ру
Ксения Собчак приняла участие в передаче Андрея Макаревича и сделала внезапное признание. Оказывается, скандально известная телеведущая живет с популярной певицей Светланой Лободой.
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В 2018 году Андрей Макаревич, известный музыкант, лидер группы "Машина времени", запустил в Сети свою версию телевизионной передачи "Смак". Очередным звездным героем программы стала Ксения Собчак. Телеведущая сразу призналась, что не умеет и не любит готовить. У нее есть домработница, которая выполняет все ее кулинарные желания. Тогда Андрей Макаревич решил провести мастер-класс.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Музыкант предложил Ксении Собчак приготовить английский стейк с луком. Параллельно знаменитости обсуждали современную музыку и ее деятелей. В ходе беседы выяснилось, что Андрей Макаревич внимательно не следит за веяниями. Так, он признался, что знает, кто такие Оксимирон и Фараон, но что они конкретно поют, не имеет представления. Макаревич сказал, что любит джаз и предпочитает слушать культовых деятелей ХХ века.

"Ну, а Лобода, например, нравится?" – вдруг спросила Ксения Собчак. Тот ответил отрицательно. Телеведущая очень удивилась и попыталась исполнить Макаревичу один из самых популярных треков артистки "Твои глаза", сопроводив их собственной хореографией. Однако Андрей не узнал песни.

"У нее фигура невероятная, вы что! Такую даже я не видела. Лобода у меня висит на холодильнике, и каждый раз, когда я хочу пожрать такого, что не надо, я смотрю на нее. Ты не понимаешь, какое тело у человека. Я не знаю, сколько часов в день она проводит в спортзале, ну реально", – внезапно разоткровенничалась Ксения Собчак.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Тогда ведущая показала Андрею Макаревичу отрывок из клипа "Твои глаза", но тот не впечатлился. "Когда что-то начинается со слов "твои глаза", мне дальше не хочется слушать. Пусть Лобода не обижается, но про "твои глаза" уже все спето", – заключил известный артист.

Автор: 17 июля 2019, 13:06
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

TOMOC
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багамолов теперь голодом морит, ненасытный
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