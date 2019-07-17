"А девочка созрела!": повзрослевшая дочь Волочковой восхитила россиян

Единственная наследница Анастасии Волочковой стала совсем взрослой. Интернет-обыватели отмечают, что 13-летняя Ариадна растет настоящей красавицей.

В личном Instagram дочь балерины опубликовала свежий снимок. В кадре Ариадна Волочкова позирует на фоне театра "Современник". Она облачена в белую рубашку с ярким принтом, короткую черную юбку и туфли на шпильках.

Предвидя возможную критику, наследница знаменитой танцовщицы отметила, мол, не считает, что слишком мала для высоких каблуков. В конце Ариадна добавила смеющийся смайлик.

Анастасия Волочкова новый образ дочери одобрила. "Ты очень красивая, добрая и светлая. Горжусь тобой", – написала балерина в комментариях.

"А девочка созрела!..))👗 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие ноги красивые! 😍😍😍", "Какая красивая и длиногая девушка. Вся в маму", "Красивая девушка! Каблуки очень идут, ноги-то от ушей!!!!!" – осыпали Волочкову-младшую комплиментами подписчики.

Отметим, что балерина Анастасия Волочкова мало занимается воспитанием наследницы. Танцовщица много работает и часто гастролирует, поэтому на дочь времени почти не остается. К слову, ходят слухи, что бывшая прима Большого театра обделяет вниманием отпрыска из-за пристрастия к алкоголю.

Между тем Ариадна Волочкова крайне самостоятельна, помимо учебы в школе, она интересуется искусством, театром, ведет личный блог и занимается конным спортом. Недавно она завоевала первую медаль: заняла третье место на соревнованиях.