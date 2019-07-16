"Красотка!" – чаровница Цымбалюк-Романовская поразила поклонников в самое сердце

На одной из фотографий знаменитость позирует на фоне южного заката. Для вечерней прогулки возлюбленная певца Прохора Шаляпина выбрала легкую воздушную тунику.
"...а вы тоже любите Сочи, закаты, яхты и комплименты?" – написала в соцсети Виталина Цымбалюк-Романовская. Поклонники восхитились снимками и осыпали любимицу восторженными отзывами. "Как всегда прекрасна", "Платье вам очень-очень мило", "Красотка!", "Хорошее фото… Похудела...", "Великолепно выглядите. Морская нимфа", – высказались пораженные в самое сердце подписчики звезды.
Некоторые из пользователей соцсети поинтересовались, с кем отдыхает Виталина Цымбалюк-Романовская: не с Шаляпиным ли? Но пианистка не стала отвечать любопытным поклонникам. Отметим, в последнее время фолловеры знаменитости заподозрили, что у них не все гладко в отношениях с певцом. Ранее артист уехал в большое турне без возлюбленной. Фотоотчет из США и Франции Прохор опубликовал на своей странице в Instagram.
Как писали "Дни.ру", ранее между Прохором Шаляпиным и Виталиной Цымбалюк-Романовской произошла размолвка. Пианистка не пустила избранника на день рождения к его бывшей пассии, модели Анне Калашниковой.
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