"Красотка!" – чаровница Цымбалюк-Романовская поразила поклонников в самое сердце

Пианистка продолжает радовать подписчиков в Instagram новыми фото с отдыха в Сочи. Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась очередной порцией снимков, восхитивших фолловеров.

На одной из фотографий знаменитость позирует на фоне южного заката. Для вечерней прогулки возлюбленная певца Прохора Шаляпина выбрала легкую воздушную тунику.

"...а вы тоже любите Сочи, закаты, яхты и комплименты?" – написала в соцсети Виталина Цымбалюк-Романовская. Поклонники восхитились снимками и осыпали любимицу восторженными отзывами. "Как всегда прекрасна", "Платье вам очень-очень мило", "Красотка!", "Хорошее фото… Похудела...", "Великолепно выглядите. Морская нимфа", – высказались пораженные в самое сердце подписчики звезды.

Некоторые из пользователей соцсети поинтересовались, с кем отдыхает Виталина Цымбалюк-Романовская: не с Шаляпиным ли? Но пианистка не стала отвечать любопытным поклонникам. Отметим, в последнее время фолловеры знаменитости заподозрили, что у них не все гладко в отношениях с певцом. Ранее артист уехал в большое турне без возлюбленной. Фотоотчет из США и Франции Прохор опубликовал на своей странице в Instagram.

Как писали "Дни.ру", ранее между Прохором Шаляпиным и Виталиной Цымбалюк-Романовской произошла размолвка. Пианистка не пустила избранника на день рождения к его бывшей пассии, модели Анне Калашниковой.