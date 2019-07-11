"Нимфа!" – шикарная Цымбалюк-Романовская заставила россиян трепетать
"Не была в Сочи с 1994 года – очень скучала. Все-таки Черное море восхитительно, природа – волшебная", – подписала кадры артистка. На фото Виталина Цымбалюк-Романовская позирует на фоне южного пейзажа.
Пользователи соцсети пришли в восторг от того, как выглядит возлюбленная певца Прохора Шаляпина. Они оставили море комментариев и пожелали пианистке прекрасного отдыха. "Виталина! Вы нимфа!", "Прямо как русалочка на камне! Очень мило!", "Виталина, вы такая нежная, хрупкая девушка. Хочется пожелать Вам только счастья!!!", "Виталина, вы сама волшебная", – высказались фолловеры Цымбалюк-Романовской.
Отметим, в последнее время поклонники пианистки заподозрили, что у них не все гладко в отношениях с Шаляпиным. Ранее артист уехал в большое турне без возлюбленной. Фотоотчет из США и Франции Прохор опубликовал на своей странице в Instagram.
Как писали "Дни.ру", между Прохором Шаляпиным и Виталиной Цымбалюк-Романовской произошла размолвка. Пианистка не пустила избранника на день рождения к его бывшей пассии, модели Анне Калашниковой. На вопросы подписчиков об их отношениях с певцом пианистка предпочитает отмалчиваться. Теперь Виталина Цымбалюк-Романовская решила уделить время себе, развеявшись на курорте.
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