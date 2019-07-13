У киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской и певца Прохора Шаляпина продолжаются романтические каникулы. Из холодной Москвы они улетели к морю – в Сочи. И в субтропиках придались утехам.

Виталине идет 41-й год. Но она, особенно без одежды, смотрится, как девочка-подросток. Именно за эту хрупкость и очарование ее в свое время и полюбил Армен Джигарханян – он был без ума от форм украинской чаровницы. "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – говорил о своей безудержной страсти артист.

Но несколько лет назад не без влияния своих армянских друзей Армен Борисович потерял красавицу – не сумел сохранить семью, отношения, разрушил ее мечту стать матерью. Теперь она все это надеется обрести с новым мужем. И сексуальный красавец Прохор Шаляпин на эту роль подходит, кажется, идеально.

Когда Виталина и Прохор появляются на Сочинском пляже, то моментально становятся эпицентром внимания. Люди любуются красотой и органичностью пары. А самым сексуальным мужчинам города-курорта за честь хотя бы побыть рядом с киевской пианисткой.

Например, Цымбалюк-Романовскую сняли во время неги на солнце с любовником и еще двумя парнями. И это соблазнительное фото вполне могло бы стать прекрасной рекламой все прелести отдыха в Сочи. Самые сексуальные девушки, самые атлетичные парни, самые интересные сочетания – ради этого люди и едут отдыхать.

Виталина, кстати, вполне может стать лицом элитной марки белья – на ее идеальной фигуре оно смотрится безупречно. А телогрейка Можайской колонии, куда так упорно враги пытаются отправить киевскую пианистку, наоборот бы скрыла все достоинства. Так что лучше оставим этот наряд для других.