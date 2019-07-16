Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июля 2019 года

Сати Казанова рассказала о расставании с любимым
Сати Казанова давно пропагандирует здоровый образ жизни. Она веган, увлечена йогой, исполняет этническую музыку, хотя когда-то состояла в поп-группе "Фабрика". В интервью артистка откровенно рассказывала о том, что нравилась мужчинам и принимала от них дорогостоящие подарки. Однако позже она пересмотрела отношение к противоположному полу.
По словам певицы, любимый прятал книги и запрещал слушать интересные ей лекции. Артистка терпела и надеялась, что тот изменится, но в какой-то момент они дошли до точки невозврата.
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