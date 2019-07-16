"Скорбим и помним": Бузова закричала при виде гроба

Артистка приняла участие в YouTube-шоу Comment Out. Вместе с футболистом Федором Смоловым Ольга Бузова боролась за новенький Xbox.
В первом раунде задание выполнял Федор. Футболиста поставили перед выбором: оставить гадкий комментарий в Instagram певца ЮрКисса или полежать минуту в гробу.
Пока Смолов раздумывал, выполнять ли задание, Бузова не находила себе места. На съемочную площадку принесли открытый гроб с надписью "Скорбим и помним" и атласной обивкой внутри.
"Нет! Все мысли материальны, нельзя даже его сюда приносить!" – закричала Бузова, когда рабочие устанавливали гроб на стулья.
Ольга обратилась к Федору и строго-настрого запретила выполнять требования редакторов шоу. Когда артистке самой предложили оценить удобство и красоту деревянного изделия, она отказалась.
Смолов не стал изображать покойника. Спортсмену пришлось написать артисту следующую фразу: "Я гордость и лицо нации, а все завистники с тобой во главе пусть сосут жопу!" После Федор отметил, что ЮрКисс – воспитанный и умный парень, который не примет это сообщение близко к сердцу.
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