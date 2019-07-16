Стало известно о жуткой аварии с участием авто Киркорова

Вначале некоторые СМИ обнародовали данные, будто фура с реквизитом для следующего концерта Филиппа Киркорова опрокинулась под Волгодонском. Репортеры связались с поп-королем. "Никто никуда не переворачивался, просто грузовик съехал в кювет", – объяснил исполнитель.
"Все нормально, ничего не перевернулось. Просто скользкая дорога была, дождь. Ночью переезжали из Волгодонска на гастроли в Крым. И просто водитель чуть-чуть не справился с управлением и съехал в кювет. Уже все нормально. Вызвали МЧС, фуры уже на подъезде в Крым", – цитирует Филиппа Киркорова радио "Говорит Москва". Певец заверил общественность, что его концерты состоятся по графику, без изменений и переносов.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что машина с оборудованием для шоу Филиппа Киркорова "Я" перевернулась на мокрой дороге по пути из Волгодонска в Крым. В Сети появилось видео, сделанное проезжающим мимо водителем, на котором отчетливо видно, как огромная фура съехала с трассы на обочину.
К слову, в аварию с грузовиком сегодня, 16 июля, попала и популярная ведущая Екатерина Стриженова. Об этом рассказала она сама у себя в Instagram-аккаунте. "Еду я сегодня на эфир, вернее сплю на заднем сиденье – меня везет водитель. На часах 03:50. И вдруг прямо над головой сильный скрежет – в нас въехал грузовик!" – сообщила знаменитость. К счастью, Екатерина Стриженова отделалась легким испугом.
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