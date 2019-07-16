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Шоу-бизнес

Не надо меня лизать: Ротару оттолкнула юного поклонника

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Выступлением Софии Ротару завершился XVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". По количеству собранных цветов народная артистка Советского Союза и Украины переплюнула, кажется, всех остальных звезд.
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Сегодня София Ротару выступает крайне редко – сказывается и то, что певице идет 72-й год, и состояние здоровья, и напряженная политическая ситуация. И если жителям Казахстана еще везет – изредка певица там появляется, то в России она отказывается выступать категорически, потому что на родине не поймут. Поэтому единственным шансом увидеть любимую артистку для поклонников была поездка в соседнюю Беларусь, благо, что от Москвы – всего ночь на поезде.

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Сюжеты Эксклюзив

София Ротару

София Ротару певица, актриса

На "Славянском базаре в Витебске" Ротару исполнила (хоть и под фонограмму, но важно ли это?!) три песни – "Давай устроим лето", "Я хочу танцевать с тобой" и "Одна калина". Шеститысячный зал Летнего амфитеатра встречал артистку стоя. А она спускалась к людям, чтобы они могли вблизи увидеть, как юно выглядит обожаемая певица на восьмом десятке лет.

На финальных аккордах охрана зала едва могла сдерживать поток желающих вручить Софии Михайловне букет или поцеловать ее в щеку. Правда, прикоснуться к царственному телу было позволено не всем – одного особо ярого фаната, хотевшего лизнуть в щеку, она оттолкнула. Мол, не надо мне ваших знаков внимания. Как выяснилось, этого почитателя Ротару давно знает – он часто приезжает специально на ее выступления.

От общения с журналистами певица категорически отказалась – наверное, не хотела вопросов про Украину или просто устала за пол века сценической карьеры к однотипным вопросам. Что ж, имеет право. Ибо королева. 

Автор: 16 июля 2019, 13:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Ротару в 70 лет выглядит как девочка

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Молодец, умница, уважаю. Приехала петь от души и для простого зрителя, а не пиариться перед журналюгами. Всегда красива и любима.
1

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