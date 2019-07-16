Сати Казанова рассказала о расставании с любимым

Сати Казанова дала откровенное интервью. Популярная певица рассказала о том, как рассталась с любимым мужчиной, поняв, что они совершенно разные.

Сати Казанова давно пропагандирует здоровый образ жизни. Она веган, увлечена йогой, исполняет этническую музыку, хотя когда-то состояла в поп-группе "Фабрика". В интервью артистка откровенно рассказывала о том, что нравилась мужчинам и принимала от них дорогостоящие подарки. Однако позже она пересмотрела отношение к противоположному полу.

"На своем опыте я поняла, насколько важно, когда твой любимый человек разделяет или как минимум уважает твой духовный путь, твои святыни. Если он обесценивает, оскорбляет, унижает – с таким человеком просто нельзя находиться", – убеждена Сати.

Когда-то и она состояла в таких отношениях. По словам певицы, любимый прятал книги и запрещал слушать интересные ей лекции. Артистка терпела и надеялась, что тот изменится, но в какой-то момент они дошли до точки невозврата.

"Однажды в ресторане он заказал стейк с кровью. Меня просто стошнило от мысли о страданиях теленка. И я поняла, что не могу жить с человеком, который никогда по-настоящему не понял бы меня", – цитирует Сати Казанову издание "Подружка".

Сейчас певица счастлива в браке с итальянцем Стефано Тиоццо. По всей видимости, он разделяет интересы избранницы.