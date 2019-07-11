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Одурачившего миллионы людей Алибасова сдали следователям

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Бари Алибасова требую привлечь к уголовной ответственности. В партии "Коммунисты России" решили, что отравление продюсера было инсценировкой, на которой "манипулятор" заработал миллионы.
прочитано 957 раз

Бари Алибасов оскорбил чувства миллионов россиян, которые переживали за его здоровье, поверив в "отравление". Партия "Коммунисты России" требует привлечь продюсера к ответственности за инсценировку, заявил глава исполкома ЦК Сергей Малинкович.

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Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

"На деле же это была фальсификация и циничный пиар, как стало ясно из заявлений его помощника. Предьявлены скриншоты, это жульничество! Не исключаю, что цель акции Алибасова состояла в том, чтобы россияне присылали ему деньги на лечение. Возможно, были присланы миллионы, надо проверять!", – цитирует Малинковича пресс-служба партии.

Коммунисты считают, что в отношении Бари Алибасова должно быть возбуждено дело по факту мошенничества. В партии считают, что движимый корыстью продюсер ввел миллионы людей в заблуждение – и он, вместе со своими подручными, ответит за свои дела. Коммунисты готовят соответствующее заявление в Следственный Комитет России, сказано в пресс-релизе партии, поступившем в "Дни.Ру".

Днем ранее в программе "На самом деле" обнародовали личную переписку, в которой приближенные Бари Алибасова обсуждают детали грандиозного обмана. Происходило это за месяц до того, как поступили сообщения об "отравлении" продюсера. Помощник Алибасова  Сергей Моцарь и его лечащий врач раздумывали, какой диагноз больше подойдет для подобной мистификации.

Автор: Андрей Евлампиев11 июля 2019, 21:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Золотые унитазы Бари Алибасова

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Семейка негодяев. Особенно сынок с ртом помойкой. Понос лживой речи, всех перебивает, ужас. Бедная будет его жена. Подонки.
Гость
Ответить
Это не должно ему сойти с рук Грязный подонок,столько людей переживали,плакали,не спали,да его бедная теща от расстройства умерла Как так можно было глумиться над народом Он же богатейший человек и ему надо было еще с народа пособирать деньги Как не стыдно-тварь,тварь Обязательно подать на этого подонка в суд Должен отвечать вместе со своей командой потрошителей-чтоб не повадно было
TOMOC
Ответить
БАРИ АЛИБАСОВУ с цамого начала НАДО БЫЛО УРОК БРАТь у абрамова И АЛСУ И ЧТОБ НИКТО НЕ ДОГАДАЛСЯ
1

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