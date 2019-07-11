Одурачившего миллионы людей Алибасова сдали следователям
Бари Алибасов оскорбил чувства миллионов россиян, которые переживали за его здоровье, поверив в "отравление". Партия "Коммунисты России" требует привлечь продюсера к ответственности за инсценировку, заявил глава исполкома ЦК Сергей Малинкович.
"На деле же это была фальсификация и циничный пиар, как стало ясно из заявлений его помощника. Предьявлены скриншоты, это жульничество! Не исключаю, что цель акции Алибасова состояла в том, чтобы россияне присылали ему деньги на лечение. Возможно, были присланы миллионы, надо проверять!", – цитирует Малинковича пресс-служба партии.
Коммунисты считают, что в отношении Бари Алибасова должно быть возбуждено дело по факту мошенничества. В партии считают, что движимый корыстью продюсер ввел миллионы людей в заблуждение – и он, вместе со своими подручными, ответит за свои дела. Коммунисты готовят соответствующее заявление в Следственный Комитет России, сказано в пресс-релизе партии, поступившем в "Дни.Ру".
Днем ранее в программе "На самом деле" обнародовали личную переписку, в которой приближенные Бари Алибасова обсуждают детали грандиозного обмана. Происходило это за месяц до того, как поступили сообщения об "отравлении" продюсера. Помощник Алибасова Сергей Моцарь и его лечащий врач раздумывали, какой диагноз больше подойдет для подобной мистификации.
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