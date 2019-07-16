"Въехал грузовик": Стриженова стала жертвой аварии

О ДТП рассказала сама Екатерина Стриженова. В Instagram популярная телеведущая опубликовала свою фотографию и написала: "Еду я сегодня на эфир, вернее сплю на заднем сиденье – меня везет водитель. На часах 03:50. И вдруг прямо над головой сильный скрежет – в нас въехал грузовик!"
Стриженова отделалась легким испугом. "Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро, дорогие мои!" – обратилась она к общественности.
Ранее Екатерина Стриженова попала в другую неприятную ситуацию. В своем аккаунте она призвала подписчиков не верить сомнительным объявлениям в Сети. Телеведущая рассказала, что аферисты представляются ее агентами, договариваются о работе и предлагают перевести деньги, предоставляя свою банковскую карту.
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