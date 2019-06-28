"Включи ты свой недоразвитый мозг": россияне заплевали "зажравшуюся" Терешину

Экс-солистка группы Hi-Fi в своем Instagram-аккаунте пояснила, почему не может прожить на 100 тысяч рублей в месяц. После этого Татьяна Терешина получила множество негативных комментариев в свой адрес.

Исполнительница отвергла возможность прожить с двумя детьми на 100 тысяч рублей в месяц. Она рассказала, что с ее запросами это просто невозможно. Татьяне Терешиной надо регулярно ухаживать за собой, ходить в спортзал, "а не бегать по улицам" вместо занятий фитнесом, ужинать в ресторанах, летать на отдых и водить машину, тратя по 40 тысяч на бензин.

Фолловеры были шокированы таким бахвальством. "Полный бак пусть 80 л (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) – это 3600 р. Пусть 15 л на 100 км. Получается, вы катаете в месяц 889 литров. Это проехать надо 6000 км??? Это где вы так ездите в месяц???", "Тань, ну включи ты свой недоразвитый мозг и пойми наконец, что даже 90% твоих подписчиков, как и большинство жителей в России так и живут (в аду) как ты сказала, на обычный работах в Москве даже 100 не платят", "Большая часть страны сидит в *** не от того, что они ленивые твари. Страна сосет их, как телков. Вы не были в регионах... Я не завидую, вы мне симпатичны. Но Москва реально зажралась", – заплевали Терешину россияне.

Певице посоветовали спуститься с небес на землю, ведь она не сама зарабатывает на роскошную жизнь - у нее есть молодой муж-бизнесмен. "Скажите, а куда вы скоро будете выходить работать? В певицы? В модели? Просто со времен "Хай-Фай" лично я о вас ничего совсем не слышала и не видела", – отметила подписчица.

Татьяна Терешина принялась активно спорить с хейтерами. Она заявила, что еще недавно гастролировала и выпускала популярные композиции. Певица подчеркнула: она не "зажралась", а просто много работала и заслужила тот образ жизни, который ведет.

Напомним, что не так давно 40-летняя Татьяна Терешина вышла замуж за бизнесмена Олега Курбатова, который моложе нее на 16 лет, и родила второго ребенка. Так что пока исполнительница сидит в декрете.