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Шоу-бизнес

Терешину распекли за кормление грудью на публике

Татьяна Терешина. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка Hi-Fi совсем недавно родила наследника. В микроблоге в Instagram Татьяна Терешина поделилась фотографией, на которой кормит сына Арсения.

Продолжение: Седокова отказалась от карьеры певицы
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Звезда рассказала, что после рождения мальчика ей пришлось временно отказаться от социальных сетей. Как отметила бывшая солистка Hi-Fi, теперь в ее жизни появилось более важное дело – воспитание малыша. Несмотря на это Татьяна Терешина пообещала в ближайшее время вернуться в Instagram и поделиться подробностями личной жизни.

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Татьяна Викторовна Терешина (Таня, Tanya)

Татьяна Викторовна Терешина (Таня, Tanya) певица, модель

"Пообещала себе, что минимум месяца два не буду висеть тут. Буду заниматься своим самым важным делом жизни. Ребенок подрастает, мои гормоны успокаиваются, и я превращаюсь потихоньку в себя же. Скоро я начну чаще с вами общаться, рассказывать про Арсюшу", – отметила певица.

Снимок не понравился многим пользователям. По их мнению, такой интимный процесс не следует показывать публике. "Зачем такие фотки выставлять?", "Вообще никаких моральных соображений. Тупость фотографии поражает", "Противно смотреть. Корми тихо ребенка, а не напоказ", – пишут они. Другие подписчики, наоборот, вступились за исполнительницу и похвалили за смелость.

Напомним, в прошлом Татьяна Терешина состояла в незарегистрированном браке с телеведущим Славой Никитиным. Они разорвали отношения в 2015 году. У пары есть дочь Айрис. Девочка родилась в конце декабря 2013 года. В сентябре прошлого года исполнительница вышла замуж за бизнесмена Олега Курбатова. Их сын Арсений появился на свет в январе 2019 года.

Автор: Полина Крылова14 марта 2019, 11:44
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Терешина надела латекс после семейной ссоры

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