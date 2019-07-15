Звезда "Битвы экстрасенсов" сообщила о второй беременности

Бурный роман звезды "Битвы экстрасенсов" с ее партнером по проекту окончательно завершился три года назад. Мэрилин Керро и Александр Шепс окончательно расстались – но остались друзьями. Вскоре стало известно имя нового избранника – норвежца Марка Хансена. Свадьбу сыграли втайне, а в прошлом году у пары родился сын Кайус-Уильям Хансен.
Но на этом счастливые родители не остановились. Звезда"Битвы экстрасенсов" опубликовала очередное фото с наследником. Кайус на снимке прижимается к заметно округлившемуся животу ведьмы из Эстонии. Строить догадки поклонникам не пришлось: Мэрилин сама призналась, что ждет второго ребенка.
"Кайус очень рад стать старшим братом. Моя любовь, вся моя жизнь – мои дети", – подписала фото Керро.
Звезда "Битвы экстрасенсов" не скрывает подробностей своей личной жизни. Эстонская ведьма часто делится снимками сына и мужа с прогулок. Комментарии к упомянутому фото Мэрилин отключила. Тем не менее, поклонники нашли способ поздравить ее с радостным событием – грядущим пополнением в семье, пишет Teleprogramma. pro.
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