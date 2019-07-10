"Огонь!": Газманов с обнаженным торсом сразил наповал
Олега Газманова как-то уже сравнивали с "танцующим миллионером" Джанлукой Вакки. Однако теперь поклонницы решили, что сравнение некорректно: россиянин круче и достоин быть моделью для скульптуры Аполлона.
Видео разместила в Instagram супруга артиста. Марина Муравьева-Газманова заехала на автомойку и снимала ролик, сидя в машине. Разгоряченный муж поджидал ее у выезда.
"Заехала помыть машину, а здесь такой симпатичный мойщик! Забрать с собой?.. Какого парня нашла за 10 евро. Ух! Огонь!" - подписала пост 50-летняя Марина Муравьева, которая, кстати, тоже может похвастаться великолепной фигурой.
Подписчицы Муравьевой – они же поклонницы Олега Газманова – полностью согласны: мужчина – огонь и его, конечно же, надо забрать с собой. "Наше богатство российское", – пишут комментаторы.
Олег Газманов с женой проводят летние каникулы в Италии. На Апеннинах супруги уже больше недели и постоянно делятся с подписчиками впечатлениями. А мускулистое тело певца не впервые вызывает восторг поклонников и зависть некоторых звезд российского шоу-бизнеса. Газманов – мастер спорта по спортивной гимнастике, напоминает Teleprogramma.pro.
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