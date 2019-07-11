"Мне было очень тяжело": Газманов о попытках "глушить" страх алкоголем
Певец признался, что много лет назад, еще в юности, он часто выпивал. Олег Газманов пытался с помощью алкоголя преодолеть страх сцены.
В то время артист выступал в одном из калининградских ресторанов и за вечер выпивал приличное количество коньяка, ведь ему надо было спеть 30 композиций. Со временем, певцу удалось взять себя в руки.
"Я это преодолел, но мне было очень тяжело! Когда стал набирать известность, понял, что нужно перевести мандраж перед выходом на сцену во внутреннюю энергию. Я воспитал это в себе, и мне больше не нужен алкоголь, чтобы веселиться и быть спокойным", – сказал Олег Газманов в очередном выпуске шоу Насти Ивлеевой на YouTube.
Отметим, что артист уже много лет счастливо женат. Вместе с супругой Мариной знаменитость воспитала двоих детей. Олег Газманов не стал отрицать, что в его доме бывают конфликты, однако причины размолвок он разглашать не захотел. Знаменитость призналась, что обладает рядом привычек, которые очень раздражают его избранницу.
"Значит так, мерзкие привычки... Первое: снимаю штаны вместе с носками. Потом штаны даже не поднимаю, поэтому люблю джинсы и брюки, которые не мнутся. Второе: когда ем борщ, чавкаю. Моей любимой неприятно", – рассказал Олег Газманов.
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