За затравленного Малахова встали горой
Телеведущий известен своей аполитичностью. В передачах журналист старается не касаться вопросов политики. Благодаря такой позиции Андрею Малахову удается оставаться в тренде и не отталкивать от себя сторонников политических течений.
Однако тема Украины является для него болезненной. Во время президентской гонки телеведущий активно поддерживал Владимира Зеленского. Он надеялся, что актер поможет восстановить отношения России и Украины.
"Конечно, он без всякой задней мысли согласился стать ведущим исторического телемоста. Но в итоге попал под шквал критики и оскорблений по ту сторону экрана. Его сразу же окрестили пропагандистом и поместили в "Миротворец", – отметил член экспертного совета при Госдуме Вадим Манукян.
Однако Андрею Малахову не стоит относиться серьезно к этому списку. По мнению эксперта, оказаться на "Миротворце" даже "почетно". "Сегодня, скорее не быть в этих списках выглядит странно. Я на "Миротворце" уже год и никакого дискомфорта по этому поводу не испытываю", – заключил Вадим Манукян.
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