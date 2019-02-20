Ревва жестко подставил готового на унижение Костюшкина

Александр Ревва посмеялся над Стасом Костюшиным. Певец не знал, что его телефонный разговор с комиком записывается для шоу.

Александр Ревва стал гостем программы GAZLIVE, которая выходит на странице Творческого Объединения "Gazgolder" в соцсети "ВКонтакте". Вместе с ведущим шоу рэпером Бастой – Василием Вакуленко, комик пошутил над экс-солистом группы "Чай вдвоем" Стасом Костюшиным.

Ревва позвонил другу Костюшкину и предложил сняться в рекламном ролике, который будет распространятся в интернете. Александр сообщил приятелю, что им придется продвигать на рынок медицинский препарат, повышающий активность сперматозоидов.

"Они меня хотят и какого-то секс-символа. У меня сразу ты в голове появился. Платят 12-15 миллионов. Новый продукт выходит на рынок медицинский препарат, который повышает сперму у мужчин", – вешал лапшу на уши Александр.

Ревва рассказывал, Костюшкину, что по замыслу рекламщиков, они в костюмах сперматозоидов читают рэп. "У нас баттл с тобой, у двух сперматозоидов, а в конце почему-то актера Гармаша они взяли", – продолжал, еле сдерживая смех комик.

Отметим, что певец не ожидал подлой подставы от приятеля, поэтому с радостью согласился взяться за работу, даже такую унизительную. "Да я ***, мне супер, мне хорошо. Мне сейчас это очень по кайфу, потому что все это идет в ногу с моей историей. Мне шум этот очень нужен сейчас. Прямо туда куда надо. Я сейчас в форме *** (отличной – Прим. ред.), – восторженно отвечал размечтавшийся Костюшкин.

В конце Комик отметил, что текст для ролика напишет рэпер Баста, с которым придется поделить деньги. Также Александр добавил, что Вакуленко собирается забрать себе большую часть средств, якобы поровну делиться тот не собирается.

"Басту я ***. Завтра его не будет. Причем за 500 все сделают, из Люберец приедут", – еле сдерживая смех заявил Стас.

После того, как разговор был завершен, Вакуленко и Ревва записали видеосообщение певцу, в котором рассказали, что предложение о рекламе было розыгрышем. В ответ Костюшин написал друзьям, что очень их любит.